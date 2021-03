Covid, 17 i decessi dovuti al virus in Abruzzo nelle ultime 24 ore, lieve calo nei contagi (Di lunedì 29 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 64774 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 224 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 97 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 45, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 32 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi e sale a 2100 (di età compresa tra 61 e 102 anni, 6 in provincia di Chieti, 5 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Teramo e 4 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 5 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 52112 dimessi/guariti (+311 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 29 marzo 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 64774 i casi positivi al19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 224 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 97 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 45, di cui 7 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 32 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi e sale a 2100 (di età compresa tra 61 e 102 anni, 6 in provincia di Chieti, 5 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Teramo e 4 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 5 casi sono riferiti aavvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 52112 dimessi/guariti (+311 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in...

