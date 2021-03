Corsport: Mertens ha rassicurato il Napoli, sta bene con la spalla (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Corriere dello Sport scrive che Mertens ha rassicurato il Napoli sulle condizioni della sua spalla. Sta bene, l’infortunio in Nazionale non è nulla di compromettente. Il belga ormai è abituato con la spalla che fa le bizze. Sono abituati anche a Napoli, il dottor Canonico più di una volta è stato costretto a rimettergliela a posto. Per il finale di campionato, con il Napoli in rimonta per la zona Champions, Gattuso potrà contare sull’attacco nuovamente al completo. Lozano Osimhen Mertens hanno superato gli infortuni, Petagna sta per farlo. Attacco che ha segnato 58 delle 75 reti messe a segno in stagione dal Napoli di Gattuso. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Corriere dello Sport scrive chehailsulle condizioni della sua. Sta, l’infortunio in Nazionale non è nulla di compromettente. Il belga ormai è abituato con lache fa le bizze. Sono abituati anche a, il dottor Canonico più di una volta è stato costretto a rimettergliela a posto. Per il finale di campionato, con ilin rimonta per la zona Champions, Gattuso potrà contare sull’attacco nuovamente al completo. Lozano Osimhenhanno superato gli infortuni, Petagna sta per farlo. Attacco che ha segnato 58 delle 75 reti messe a segno in stagione daldi Gattuso. L'articolo ilsta.

