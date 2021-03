Come i social network stanno provando a sconfiggere i disturbi alimentari (Di lunedì 29 marzo 2021) Quando si tratta di moderare i contenuti sulle proprie piattaforme, ci sono alcune domande a cui tutte le compagnie tecnologiche si trovano a dover dare una risposta. Fin dagli anni Novanta, una delle più ricorrenti ha a che fare con i disturbi alimentari. Già nel 2001, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, Yahoo, aveva preso la decisione di rimuovere dai propri server oltre un centinaio di siti Pro-Ana e Pro-Mia, Come vengono chiamate le comunità online che promuovono comportamenti che peggiorano e talvolta glorificano disturbi Come l’anoressia e la bulimia. Qualche anno dopo, MySpace aveva assunto una posizione diversa, rifiutandosi di rimuovere contenuti Pro-Ana perché “è spesso difficile distinguere tra gruppi di supporto per gli utenti che soffrono di disturbi ... Leggi su wired (Di lunedì 29 marzo 2021) Quando si tratta di moderare i contenuti sulle proprie piattaforme, ci sono alcune domande a cui tutte le compagnie tecnologiche si trovano a dover dare una risposta. Fin dagli anni Novanta, una delle più ricorrenti ha a che fare con i. Già nel 2001, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, Yahoo, aveva preso la decisione di rimuovere dai propri server oltre un centinaio di siti Pro-Ana e Pro-Mia,vengono chiamate le comunità online che promuovono comportamenti che peggiorano e talvolta glorificanol’anoressia e la bulimia. Qualche anno dopo, MySpace aveva assunto una posizione diversa, rifiutandosi di rimuovere contenuti Pro-Ana perché “è spesso difficile distinguere tra gruppi di supporto per gli utenti che soffrono di...

