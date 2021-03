Chiusure e piano vaccinale: Draghi a confronto con le Regioni (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - Fare il punto sul piano vaccinale per arrivare il prima possibile alla soglia delle 500 mila dosi al giorno e discutere del decreto che entrerà in vigore dal 7 aprile e che segnerà le nuove linee di indirizzo su Chiusure e sostegni economici. Questi i temi principali della cabina di regia di oggi pomeriggio a palazzo Chigi: il presidente del Consiglio Mario Draghi vedrà i presidenti delle Regioni e al vertice parteciperanno, oltre ai i ministri interessati, anche il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio e il commissario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo. Sul fronte Chiusure, oggetto di frizioni nella maggioranza dopo il pressing di Matteo Salvini, in parte rientrato almeno nei toni, il governo ha già fatto capire che potrebbero esserci degli allentamenti a metà aprile se la ... Leggi su agi (Di lunedì 29 marzo 2021) AGI - Fare il punto sulper arrivare il prima possibile alla soglia delle 500 mila dosi al giorno e discutere del decreto che entrerà in vigore dal 7 aprile e che segnerà le nuove linee di indirizzo sue sostegni economici. Questi i temi principali della cabina di regia di oggi pomeriggio a palazzo Chigi: il presidente del Consiglio Mariovedrà i presidenti delle Regioni e al vertice parteciperanno, oltre ai i ministri interessati, anche il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio e il commissario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo. Sul fronte, oggetto di frizioni nella maggioranza dopo il pressing di Matteo Salvini, in parte rientrato almeno nei toni, il governo ha già fatto capire che potrebbero esserci degli allentamenti a metà aprile se la ...

