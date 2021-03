Chi è Alessandro Tersigni? Età, carriera e vita privata dell’attore (Di lunedì 29 marzo 2021) Ecco chi è Alessandro Tersigni, età – carriera e vita privata del noto attore Alessandro Tersigni è un noto attore, divenuto noto in passato per aver partecipato alla settima edizione del Grande Fratello nel 2007. L’attore è nato l’11 ottobre 1979 a Roma, faceva il vigile del fuoco prima di partecipare al reality. Tersigni ha intrapreso la carriera di attore dopo essersi aggiudicato il secondo posto al Grande Fratello, negli anni è diventato sempre più noto e amato. Tanti i ruoli interpretati in televisione in varie fiction sia Mediaset che Rai, tra queste I Cesaroni, 7 vite, Un medico in famiglia, Romando Criminale – La serie, Le tre rose di Eva 3 e Meraviglie – La penisola dei tesori. Da anni è uno dei protagonisti della ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 29 marzo 2021) Ecco chi è, età –del noto attoreè un noto attore, divenuto noto in passato per aver partecipato alla settima edizione del Grande Fratello nel 2007. L’attore è nato l’11 ottobre 1979 a Roma, faceva il vigile del fuoco prima di partecipare al reality.ha intrapreso ladi attore dopo essersi aggiudicato il secondo posto al Grande Fratello, negli anni è diventato sempre più noto e amato. Tanti i ruoli interpretati in televisione in varie fiction sia Mediaset che Rai, tra queste I Cesaroni, 7 vite, Un medico in famiglia, Romando Criminale – La serie, Le tre rose di Eva 3 e Meraviglie – La penisola dei tesori. Da anni è uno dei protagonisti della ...

