Burioni questa volta è ottimista | ' Non serve vaccinare tutti per riprendere la vita normale'

(Di lunedì 29 marzo 2021) Magari fosse così. "Non c'è bisogno dipercon la". Lo scrive su Twitter il virologo Robertocommentando i dati dei contagi registrati oggi in Israele. "...

"Israele è reduce da un'epidemia terribile (750 casi/100mila al picco) con il 51% delle persone vaccinate - scrive- e con tutto riaperto oggi ha avuto solo 88 casi su 9 milioni di persone. ...... nell'arco di tutta la serata, Mariastella Gelmini, Franco Locatelli, Roberto, Piero Angela,... Conformazione Barbara D'Urso ha portato a casa 2,350 milioni di spettatori e il 13,7% di ...Per evitare questa ingiustizia c'è un solo modo: vaccinare tutti. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 27, 2021 Su Twitter, Burioni ha aggiunto: “Per evitare questa ingiustizia c’è un solo modo: ...Roberto Burioni ha pubblicato studi in merito all'efficacia dei vaccini per il Coronavirus con il 90% di possibilità di bloccare l'infezione ...