Bimbo di un anno inala una mandorla | salvato con un intervento ai polmoni

Bimbo di 18 mesi inala una mandorla: la corsa in ospedale e l'intervento di sei ore Il fatto è accaduto nei giorni scorsi. Il piccolo, dopo aver masticato la mandorla, ne ha accidentalmente inalato numerosi frammenti, che si sono sparsi nei polmoni. Il bimbo di un anno e mezzo è stato salvato da un'équipe multispecialistica dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso che, con un intervento durato sei ore , ha estratto quattordici frammenti del frutto dai ...

Bimbo di 18 mesi "inala" una mandorla: salvato con un intervento di sei ore TrevisoToday

Geraci Siculo, dolore per la piccola Marta. morta appena 10 anni Dolore e lacrime per la morte di una bimba di 10 anni nelle Madonie. La comunità di Geraci Siculo è sotto choc. La piccola Marta, di appena dieci anni, stroncata ieri da una leucemia fulminante.

