Amici 20 | parla l’ex fidanzato di Rosa | accuse alla Celentano e parere su Deddy

Rosa Di Grazia, ballerina di Amici 20 e che fa parte del team Arisa-Cuccarini, è spesso sotto i riflettori per i continui litigi che la vedono protagonista contro Alessandro Celentano. In realtà, l'allieva del talent show, non vorrebbe litigare con la coach di danza classica, ma siccome la "maestra" quest'anno ha deciso di prenderla di mira, insieme a Martina, in ogni puntata del programma si vedono scintille tra la concorrente, la propria coach Cuccarini e l'insegnante in questione. In merito a quanto accade da 5 mesi a questa parte a Rosa, è intervenuto anche Filippo, il suo ex fidanzato, con il quale ha avuto una storia d'amore che è durata un anno e che è finita a dicembre, prima che lei si avvicinasse a Deddy, a causa di una gelosia che i due non riuscivano a controllare.

