Volley, quarti Playoff A1 femminile: i risultati di gara-1 (Di domenica 28 marzo 2021) La corsa allo Scudetto 2020/2021 entra sempre più nel vivo per la Serie A1 femminile; in scena nel weekend è andata infatti gara-1 dei quarti di finale. Dopo gli ottavi, le quattro vincitrici hanno raggiunto le formazioni già qualificate a questa fase dopo la regular season; scopriamo insieme i risultati di gara-1 dei quarti dei Playoff di A1 femminile. Tre gare disputare in questo weekend di Volley, mentre il match tra Monza e Chieri è stato posticipato a lunedì. A trionfare nel primo confronto dei quarti di finale sono Conegliano, Novara e; per loro dunque un piccolo passo avanti per l’ottenimento del pass per l’accesso alle semifinali nella corsa allo Scudetto. Le partite di gara-1 dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) La corsa allo Scudetto 2020/2021 entra sempre più nel vivo per la Serie A1; in scena nel weekend è andata infatti-1 deidi finale. Dopo gli ottavi, le quattro vincitrici hanno raggiunto le formazioni già qualificate a questa fase dopo la regular season; scopriamo insieme idi-1 deideidi A1. Tre gare disputare in questo weekend di, mentre il match tra Monza e Chieri è stato posticipato a lunedì. A trionfare nel primo confronto deidi finale sono Conegliano, Novara e; per loro dunque un piccolo passo avanti per l’ottenimento del pass per l’accesso alle semifinali nella corsa allo Scudetto. Le partite di-1 dei ...

Advertising

scommesse_it : Quarti playoff: Stysiak super, Scandicci batte Busto Arsizio - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Quarti playoff, colpo @SDBVolley contro @UYBAvolley @LegaVolleyFem - ale_garotta : Colpo esterno della @SDBVolley in Gara 1 dei quarti di finale Play Off: la squadra di Barbolini recupera per due vo… - jornalistavitor : RT @Gazzetta_it: Quarti playoff, colpo @SDBVolley contro @UYBAvolley @LegaVolleyFem - Gazzetta_it : Quarti playoff, colpo @SDBVolley contro @UYBAvolley @LegaVolleyFem -