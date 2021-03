Ufficiale: Fabrizio Cacciatore è un nuovo giocatore dell’Ascoli (Di domenica 28 marzo 2021) L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica sui propri canali ufficiali di aver acquisito le prestazioni sportive di Fabrizio Cacciatore. “Nato a Torino l’8 ottobre 1986, Cacciatore va a rinforzare il reparto difensivo bianconero nel rush finale di stagione. Si tratta di un innesto di assoluta esperienza, vantando nel curriculum 179 presenze in Serie A con le maglie di Sampdoria, Verona, Chievo e Cagliari, 113 in B con Triestina, Siena, Varese e Verona. A Fabrizio, che vestirà la maglia n. 29, il benvenuto del Club bianconero”, si legge della nota dei marchigiani sull’ex Cagliari classe ’86. #CALCIOMERCATO: Ufficiale Fabrizio Cacciatore. L'@ascolicalciofc comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Fabrizio Cacciatore. Un ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 marzo 2021) L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica sui propri canali ufficiali di aver acquisito le prestazioni sportive di. “Nato a Torino l’8 ottobre 1986,va a rinforzare il reparto difensivo bianconero nel rush finale di stagione. Si tratta di un innesto di assoluta esperienza, vantando nel curriculum 179 presenze in Serie A con le maglie di Sampdoria, Verona, Chievo e Cagliari, 113 in B con Triestina, Siena, Varese e Verona. A, che vestirà la maglia n. 29, il benvenuto del Club bianconero”, si legge della nota dei marchigiani sull’ex Cagliari classe ’86. #CALCIOMERCATO:. L'@ascolicalciofc comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di. Un ...

