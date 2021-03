Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni del 28 marzo (Di domenica 28 marzo 2021) Questa sera su La7 andrà in onda un nuovo appuntamento con Non è l’Arena, il programma di inchieste e approfondimento condotto da Massimo Giletti: ecco la “scaletta”. Nuova puntata di Non è l’Arena Stasera con Massimo Giletti in diretta alle ore 20.30 su La7. Come sempre ci saranno ospiti di primo piano chiamati a confrontarsi sui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 28 marzo 2021) Questa sera su La7 andrà in onda un nuovo appuntamento con Non è, il programma di inchieste e approfondimento condotto da Massimo Giletti: ecco la “scaletta”. Nuova puntata di Non ècon Massimo Giletti in diretta alle ore 20.30 su La7. Come sempre ci sarannodi primo piano chiamati a confrontarsi sui L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

federicocasotti : Non succederà, ma metti caso che il Portogallo non vada ai Mondiali per colpa dei due punti lasciati stasera a Belg… - LucaBizzarri : Stasera su Rai 3 raccontano quanto è costata una vita. Quanto sono costate le bugie di tutti, non solo dell’Egitto, su Giulio Regeni. - marcoconterio : Drammatico incidente a Roma. Ha perso la vita un ragazzo di diciannove anni, Daniel Guerini della Lazio Primavera.… - thodettofermo : RT @Misteralextv: Leonardo eliminato stasera per colpa di questo punto dato a Rosa e non a Tommaso. #Amici20 - trottolinad : R stasera fa una diretta alle 19.00,immagino che alcuni di voi parteciperanno,se proprio dovete vedete di non insul… -