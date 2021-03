Serie C, Vibonese-Teramo: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 28 marzo 2021) Oggi il lunch match del girone C di Serie C delle 12.30 sarà di scena allo stadio Luigi Razza con la sfida tra Vibonese e Teramo, valida per la 33^ giornata. I padroni di casa hanno tutte le intenzioni di allontanarsi dalle zone pericolose della classifica, mentre gli ospiti cercano un modo per non allontanarsi dalla zona play-off. Il momento della Vibonese La Vibonese si presenta alla gara da 16^ della classe con 28 punti ottenuti in 30 partite di campionato. Un cammino frutto di 4 vittorie, 16 pareggi e 10 sconfitte, condite da 28 gol fatti e 33 subiti. Negli ultimi 5 incontri sono arrivati 4 pareggi e 1 sconfitta e la vittoria manca ormai dallo scorso 2 Dicembre. Nella gara più recente, la Vibonese si è dovuta arrendere per 1-0 alla capolista indiscussa Ternana. A decidere la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Oggi il lunch match del girone C diC delle 12.30 sarà di scena allo stadio Luigi Razza con la sfida tra, valida per la 33^ giornata. I padroni di casa hanno tutte le intenzioni di allontanarsi dalle zone pericolose della classifica, mentre gli ospiti cercano un modo per non allontanarsi dalla zona play-off. Il momento dellaLasi presenta alla gara da 16^ della classe con 28 punti ottenuti in 30 partite di campionato. Un cammino frutto di 4 vittorie, 16 pareggi e 10 sconfitte, condite da 28 gol fatti e 33 subiti. Negli ultimi 5 incontri sono arrivati 4 pareggi e 1 sconfitta e la vittoria manca ormai dallo scorso 2 Dicembre. Nella gara più recente, lasi è dovuta arrendere per 1-0 alla capolista indiscussa Ternana. A decidere la ...

