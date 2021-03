Salvini va per la sua strada: “Dopo Pasqua riaprire tutto” (Di domenica 28 marzo 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, continua ad attaccare le scelte del Governo da lui sostenuto. Dopo l’affronto a distanza durante la conferenza stampa sul nuovo Dl sostegni presentato dal Presedente Draghi, il verde torna a tuonare sulle riaperture: “ripartire in sicurezza già Dopo Pasqua” Salvini contro se stesso Il leader della Lega non è nuovo a critiche sciape ed incongruenti con le sue scelte. Già in passato abbiamo assistito alla repentina trasformazione di Matteo Salvini da anti-europeista a vessillo dell’Unione europea, da critico accanito nei confronti di Draghi a sostenitore (quando gli è comodo – ndr). Questa volta il sipario si apre durante la conferenza stampa del Dl sostegni. Salvini, infatti, Dopo la fuga di notizie che già ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 marzo 2021) Il leader della Lega, Matteo, continua ad attaccare le scelte del Governo da lui sostenuto.l’affronto a distanza durante la conferenza stampa sul nuovo Dl sostegni presentato dal Presedente Draghi, il verde torna a tuonare sulle riaperture: “ripartire in sicurezza giàcontro se stesso Il leader della Lega non è nuovo a critiche sciape ed incongruenti con le sue scelte. Già in passato abbiamo assistito alla repentina trasformazione di Matteoda anti-europeista a vessillo dell’Unione europea, da critico accanito nei confronti di Draghi a sostenitore (quando gli è comodo – ndr). Questa volta il sipario si apre durante la conferenza stampa del Dl sostegni., infatti,la fuga di notizie che già ...

