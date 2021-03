Salto con gli sci, la Germania trionfa nella gara a squadre a Planica (Di domenica 28 marzo 2021) Sulla neve della Slovenia, è la Germania a sorridere e trionfare al termine della gara a squadre nella stagione di Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Il quartetto composto da Pius Paschke, Constantin Schmid, Markus Eisenbichler e Karl Geiger va a quota 819.5 precedendo Giappone e Austria che hanno completato il podio. Naoki Nakamura, Yukiya Sato e i due Kobayashi, Junshiro e Ryoyu hanno collezionato 810 punti. Più indietro il quartetto austriaco composto da Daniel Huber, Markus Schiffner, Stefan Kraft, Michael Hayboeck a 788.9. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 marzo 2021) Sulla neve della Slovenia, è laa sorridere ere al termine dellastagione di Coppa del Mondo dicon gli sci. Il quartetto composto da Pius Paschke, Constantin Schmid, Markus Eisenbichler e Karl Geiger va a quota 819.5 precedendo Giappone e Austria che hanno completato il podio. Naoki Nakamura, Yukiya Sato e i due Kobayashi, Junshiro e Ryoyu hanno collezionato 810 punti. Più indietro il quartetto austriaco composto da Daniel Huber, Markus Schiffner, Stefan Kraft, Michael Hayboeck a 788.9. SportFace.

