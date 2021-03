Roma | 2 ladri tentano il furto in appartamento ma vengono colti sul fatto Uno riesce a fuggire | è caccia al complice

(Di domenica 28 marzo 2021) Nel corso di questa notte, precisamente alle ore 4:46, il quartiere dellanina è stato svegliato dall’arrivo della Polizia per un tentatoin. Il tentatoe la fuga Intorno alle 4:30, due complici, hanno tentato di svaligiare una Largo Alfonso Favino. Tuttavia, i due sono statisuldagli agenti di Polizia del commissariatonina. Uno dei due complici è riuscito amentre il secondo, un cittadino georgiano di 31 anni, è stato arrestato dalla Polizia e sta attendendo il rito direttissimo. Quest’ultimo è risultato irregolare sul territorio nazionale e con dei precedenti. Al momento gli agenti stanno indagando per risalire al. su Il Corriere della ...

Advertising

CorriereCitta : Roma: 2 ladri tentano il furto in appartamento ma vengono colti sul fatto. Uno riesce a fuggire, è caccia al compli… - GiancarloGarci6 : RT @arianna20032000: Letta, tu, Zinga e il resto dei pd-occhiosi, fatevi una ragione : la Raggi è l'unica candidata che può salvare la Roma… - CarloneDaniela : RT @arianna20032000: Letta, tu, Zinga e il resto dei pd-occhiosi, fatevi una ragione : la Raggi è l'unica candidata che può salvare la Roma… - arianna20032000 : Letta, tu, Zinga e il resto dei pd-occhiosi, fatevi una ragione : la Raggi è l'unica candidata che può salvare la R… - toraldina : RT @serebellardinel: #Tar promuove i bilanci della gestione @virginiaraggi @Mov5Stelle, che ha sanato #Roma dopo anni di disastri e buchi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ladri

RomaToday

hanno agito nonostante il coprifuoco ed hanno puntato il loro obiettivo sulla farmacia "Palmieri", situata in via. Dopo avere forzato la saracinesca d'ingresso, i malviventi si sono ...Gli aspirantisono stati arresati e messi a disposizione della Procura Minorile die di quella ordinaria di Tivoli, dovendo rispondere del reato di tentato furto aggravato in concorso.Aveva pianificato una rapina in una villetta all'Infernetto, a due passi da Ostia, ma non aveva fatto i conti con la reazione della vittima. E' quanto successo nella notte di sabato 27 marzo, quando a ...Aggredisce la compagna, arrestato dalla polizia... Coronavirus, Asl Viterbo: 69 casi accertati oggi 25 marzo... Denunciati dopo due anni di indagini due ladri seriali... Sorpresi a rubare in un ...