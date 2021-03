Proteste in Birmania, oltre cento morti in un giorno! (Di domenica 28 marzo 2021) Gravissimo bilancio in Birmania. Durante le Proteste contro il golpe militare ci sono state oltre 10 vittime: 29 a Mandalay, 24 a Rangoon. MYANMAR – Sabato di sangue nell’ex Birmania, dove non si arrestano le Proteste contro il colpo di stato militare. Birmania, centinaia di morti In diverse città dell’ex colonia britannica migliaia di persone sono scese per strada. A Mandalay hanno perso la vita 29 persone, tra cui un bambino di 5 anni, almeno 24 i morti a Rangoon. Altre uccisioni sono state segnalate nella regione centrale di Sagaing, Lashio, Bago, vicino a Rangoon e in altre località. In totale, oltre un centinaio di vittime della violenta repressione. Si tratta del bilancio giornaliero più sanguinoso mai registrato dal ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021) Gravissimo bilancio in. Durante lecontro il golpe militare ci sono state10 vittime: 29 a Mandalay, 24 a Rangoon. MYANMAR – Sabato di sangue nell’ex, dove non si arrestano lecontro il colpo di stato militare., centinaia diIn diverse città dell’ex colonia britannica migliaia di persone sono scese per strada. A Mandalay hanno perso la vita 29 persone, tra cui un bambino di 5 anni, almeno 24 ia Rangoon. Altre uccisioni sono state segnalate nella regione centrale di Sagaing, Lashio, Bago, vicino a Rangoon e in altre località. In totale,un centinaio di vittime della violenta repressione. Si tratta del bilancio giornaliero più sanguinoso mai registrato dal ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ci sarebbe anche un bambino di 5 anni tra i 64 morti di oggi in Birmania e un bambino di un anno sarebbe stato colp… - Agenzia_Ansa : Birmania: almeno 114 morti negli scontri, anche un bambino di 5 anni #ANSA - rtl1025 : ?? Sarebbero più di 90 le persone uccise oggi in #Birmania, in una repressione delle proteste contro il #golpe milit… - CatelliRossella : ??????Birmania: almeno 114 morti, anche un bambino di 5 anni - Mondo - ANSA - news_mondo_h24 : Proteste in Birmania, oltre cento morti in un giorno! -