MotoGP | prova di forza di Viñales a Losail Bagnaia sul podio | naufragano Rossi e Morbidelli

Maverick Viñales comincia alla grande il Mondiale MotoGP 2021 e porta a casa il nono successo della carriera nella classe regina, aggiudicandosi il Gran Premio inaugurale della stagione in quel di Losail (Qatar). Lo spagnolo della Yamaha Factory, al sesto campionato di seguito con almeno una vittoria di tappa, si è reso protagonista di una bellissima gara in progressione dopo una brutta partenza, tagliando il traguardo con 1? di vantaggio sul terzetto inseguitore. Salgono sul podio anche le Ducati di Johann Zarco (Team Pramac) e Francesco Bagnaia (Team Factory), che hanno avuto la meglio in volata sulla Suzuki del campione in carica Joan Mir, ottimo 4° in rimonta. Risultato deludente per il francese Fabio Quartararo, 5° al debutto con il team ufficiale Yamaha, mentre Alex Rins è 6° con l'altra Suzuki.

