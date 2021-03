L’Isola dei famosi 2021, cachet stellare per Elisa Isoardi: ecco quanto guadagna (Di domenica 28 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sembra che per avere Elisa Isoardi nel cast delL’Isola dei famosi Mediaset non ha badato a spese, ecco il cachet da urlo della nota conduttrice. quanto guadagnano i suoi compagni? Giovedì sera è andata in onda la quarta puntata delL’Isola dei famosi, lo show ha visto l’eliminazione di Brando Giorgi che non prende l’esito del televoto Leggi su youmovies (Di domenica 28 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sembra che per averenel cast deldeiMediaset non ha badato a spese,ilda urlo della nota conduttrice.no i suoi compagni? Giovedì sera è andata in onda la quarta puntata deldei, lo show ha visto l’eliminazione di Brando Giorgi che non prende l’esito del televoto

Advertising

CB_Ignoranza : Quel pazzo di Paul Gascoigne, ieri, ha raccontato all’Isola dei Famosi di quella volta che caricò uno struzzo in ma… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - infoitcultura : “Non l'ho mai detto prima” Elisa Isoardi crolla all'Isola dei Famosi: la confessione in lacrime - infoitcultura : L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi rivela dettagli inediti sul rapporto con la madre: “Non l’ho mai detto prima” -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama