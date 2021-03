Lei vuole lasciarlo, lui la sequestra e la obbliga a camminare nuda nel bosco (Di domenica 28 marzo 2021) Un 25enne è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona: ha obbligato la convivente a chiedergli scusa, camminando nuda in un bosco, per aver deciso di lasciarlo Ha letteralmente sequestrato la fidanzata, intenzionata a lasciarlo, portandola poi in un bosco dove l’ha obbligata a togliersi tutti i vestiti e camminare completamente nuda. Ha dell’agghiacciante L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 28 marzo 2021) Un 25enne è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona: hato la convivente a chiedergli scusa, camminandoin un, per aver deciso diHa letteralmenteto la fidanzata, intenzionata a, portandola poi in undove l’hata a togliersi tutti i vestiti ecompletamente. Ha dell’agghiacciante L'articolo NewNotizie.it.

zazoomblog : Lei vuole lasciarlo lui la sequestra e obbliga a camminare nuda nel bosco - #vuole #lasciarlo #sequestra #obbliga - mrtal25 : @Gin8889 @noname03511041 Qui ti sbagli. Perché con la Mello accanto lei avrebbe avuto visibilità 0. Dayane è una mo… - LAUREN_LOUIS_ : RT @partesipanti: le brasiliane letteralmente le uniche che ancora sostengono rosalinda e quella palma del cazzo non le vuole solo perchè n… - Giolla_Giolla : RT @partesipanti: le brasiliane letteralmente le uniche che ancora sostengono rosalinda e quella palma del cazzo non le vuole solo perchè n… - ladyonorato : RT @Marcell77640487: @ladyonorato Grazie avvocato. Lei è una persona onesta. Ci vuole grande umiltà e amore per gli altri, oltre che rispet… -