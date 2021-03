Jennifer Lopez non bada a spese | Cifre da capogiro per il suo nido d’amore

(Di domenica 28 marzo 2021) La villa diha dello straordinario e sembra proprio nonre aper arredarla. J.Lo in posa per i fotografi (GettyImages)Quando si tratta di ville dei vip abbiamo imparato a stare immobili ad ammirarle. Se prendessimo ad esempio la villa della famosa cantante, latino americana,, capiremmo perché non possiamo fare altro che guardare. La nota star si sposerà con il giocatore di baseball Alexander Rodriguez, ma solo non appena finirà la situazione inerente al Coronavirus. Ad ora, i due sono proprietari di varie abitazioni e il loro patrimonio immobiliare sembra non avere molti eguali al mondo. La gigantesca villa a Miami della cantante e attriceLa famosa cantante J.Lo (GettyImages)Sono ...

Advertising

ItalianetAmeri1 : ?? ALESSANDRO DELLISOLA & MATTEO BOCELLI ISCRIVITI A JENNIFER LOPEZ PER LA CAMPAGNA GUESS Moda maschile, stile e int… - ItalianetAmeri1 : ?? ALESSANDRO DELLISOLA & MATTEO BOCELLI ISCRIVITI A JENNIFER LOPEZ PER LA CAMPAGNA GUESS Moda maschile, stile e int… - tacodaaaa : kenzie e eu>>>>> jennifer lopez e jojo - lachiavelacuoca : Ma perché Arisa è sempre così esaltata quando si esibiscono i suoi, neanche si stessero esibendo Beyoncé e Jennifer Lopez #Amici20 - Peach99377031 : @Toniomari1 Amo?? Questo è il Jungle- Dress di Jennifer Lopez -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

Vanity Fair Italia

... per di più sul red carpet era affiatatissima con Brad Pitt , ma ha anche insegnato come indossare e mettersi in posa al meglio un vestito con lo spacco !con il jungle - print dress ...dovrebbe essere la protagonista di The Cipher , un adattamento del romanzo scritto da Isabella Maldonado. Il progetto vedrà coinvolta l'attrice anche nel ruolo di produttrice esecutiva ...E’ stata la cantante che ha rappresentato la musica pop e R&B nel corso degli anni ’90. È stata produttrice e anche attrice. Mariah Carey è questo e molto altro ancora. È icona di moda dalle curve mor ...L'attrice Jennifer Lopez sarà la protagonista del film The Cipher, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Isabella Maldonado. Jennifer Lopez dovrebbe essere la protagonista di The Cipher, un adattamen ...