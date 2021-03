Italia | Locatelli |  «Vogliamo vincerle tutte Gol? Ho i brividi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 marzo 2021) Manuel, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match vinto contro la Bulgaria Manuel, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match vinto contro la Bulgaria. Le sue dichiarazioni.– «Ho iancora adesso. Io gioco a calcio per l’emozione, vivo di quello. Noi diamo per scontate tante cose, ma queste sono le cose belle». BULGARIA – «È stata più complicata la partita di oggi rispetto a quella contro l’Irlanda del Nord. Non ci sono però partite facili, tutti danno il massimo contro l’. Noi siamo forti e dobbiamo giocare per vincerele partite. Vincere aiuta a vincere». Leggi su Calcionews24.com