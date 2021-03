In Myanmar uccisa anche infermiera 20enne che stava soccorrendo i feriti (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA – Un’infermiera di 20 anni, Thinzar Hein, è stata uccisa oggi con un colpo di arma da fuoco alla testa mentre stava soccorrendo persone ferite dai militari nel corso delle proteste di piazza contro la giunta: lo ha riferito Myanmar Now, una testata che trasmette da Yangon, con una rete di corrispondenti nelle città principali. Secondo la sua ricostruzione, a sparare sono stati soldati. L’episodio si è verificato a Monywa, una città della regione di Sagaing, a circa 130 chilometri a nord-ovest da Mandalay, sulla riva dl fume Chindwin. Manifestazioni contro la giunta che ha rovesciato il primo febbraio il governo eletto della Premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi sono in corso in diverse città, all’indomani di quella che secondo fonti concordanti è stata la giornata di maggior violenza dall’inizio delle proteste. Stando all’Associazione per l’assistenza dei prigionieri politici (Aapp), solo ieri le persone uccise sono state almeno 91. Leggi su dire (Di domenica 28 marzo 2021) ROMA – Un’infermiera di 20 anni, Thinzar Hein, è stata uccisa oggi con un colpo di arma da fuoco alla testa mentre stava soccorrendo persone ferite dai militari nel corso delle proteste di piazza contro la giunta: lo ha riferito Myanmar Now, una testata che trasmette da Yangon, con una rete di corrispondenti nelle città principali. Secondo la sua ricostruzione, a sparare sono stati soldati. L’episodio si è verificato a Monywa, una città della regione di Sagaing, a circa 130 chilometri a nord-ovest da Mandalay, sulla riva dl fume Chindwin. Manifestazioni contro la giunta che ha rovesciato il primo febbraio il governo eletto della Premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi sono in corso in diverse città, all’indomani di quella che secondo fonti concordanti è stata la giornata di maggior violenza dall’inizio delle proteste. Stando all’Associazione per l’assistenza dei prigionieri politici (Aapp), solo ieri le persone uccise sono state almeno 91.

