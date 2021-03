GP Qatar, Moto3: Masia apre le danze (Di domenica 28 marzo 2021) Il forte vento mette in discussione il GP del Qatar fino all’ultimo, ma per fortuna, la gara della Moto3 si corre comunque. E che gara: un tripudio di sorpassi con ben tredici piloti in grado di competere per la vittoria. Alla fine la spunta Jaume Masia, che esordisce con la KTM del team Ajo conquistando il primo posto in volata sul compagno di squadra Pedro Acosta. Primo podio in carriera per il rookie delle meraviglie, che assieme a Masia relega il favorito della vigilia Darryn Binder al terzo posto. Il migliore dei piloti italiani, sfortunati in questa corsa Qatariota, è Niccolò Antonelli, sesto dopo essere stato in testa al penultimo giro. Sergio Garcia e Gabriel Rodrigo concludono davanti a “Nicco”, con l’altro rookie Izan Guevara, Kaito Toba, Tatsuki Suzuki (che partiva ultimo!) e Jason ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Il forte vento mette in discussione il GP delfino all’ultimo, ma per fortuna, la gara dellasi corre comunque. E che gara: un tripudio di sorpassi con ben tredici piloti in grado di competere per la vittoria. Alla fine la spunta Jaume, che esordisce con la KTM del team Ajo conquistando il primo posto in volata sul compagno di squadra Pedro Acosta. Primo podio in carriera per il rookie delle meraviglie, che assieme arelega il favorito della vigilia Darryn Binder al terzo posto. Il migliore dei piloti italiani, sfortunati in questa corsaiota, è Niccolò Antonelli, sesto dopo essere stato in testa al penultimo giro. Sergio Garcia e Gabriel Rodrigo concludono davanti a “Nicco”, con l’altro rookie Izan Guevara, Kaito Toba, Tatsuki Suzuki (che partiva ultimo!) e Jason ...

