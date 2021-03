Giovanna Engelbert | la signora in giallo

decorativearts3 : RT @decorativearts3: collection I by swarovski new creative director giovanna battaglia engelbert -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanna Engelbert

Vanity Fair.it

YoutubeSWAROVSKIUn progetto che parte da Instant Wonder, lo stile tutto nuovo dei flagship store (il primo inaugurato in Galleria a Milano, il secondo a Parigi) e una collezione che ...È un’icona di stile, ha lavorato per magazine importanti e, con oltre un milione di follower, è tra le regine dei social. Oggi guida la creatività di un colosso dei cristalli, ma per Giovanna Engelber ...Giovanna Engelbert, direttore artistico Swarovski, parla della sua prima collezione. E di come certi piccoli oggetti pieni di luce sappiano accendere l'immaginazione «Un Wonderlab dove si fondono ...