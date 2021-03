F1 oggi, GP Bahrain 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 28 marzo 2021) oggi, domenica 28 marzo (ore 17.00), prenderà il via il GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Sakhir si prospetta una gara decisamente emozionante e il risultato non è affatto scontato. Per il successo di tappa la sfida sarà tra la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e le due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Max, finora, è stato il protagonista assoluto del weekend, avendo terminato in testa in tutte le prove libere disputate e soprattutto nelle qualifiche. Quarta pole-position in carriera per lui e l’intenzione è quella di replicare anche in corsa avendo a disposizione una monoposto estremamente equilibrata che lui sa sfruttare al meglio. Non sarà, dunque, semplice per Hamilton e Bottas contrastarlo ed è chiaro che molto dipenderà anche dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021), domenica 28 marzo (ore 17.00), prenderà il via il GP del, primo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Sakhir si prospetta unadecisamente emozionante e il risultato non è affatto scontato. Per il successo di tappa la sfida sarà tra la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e le due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Max, finora, è stato il protagonista assoluto del weekend, avendo terminato in testa in tutte le prove libere disputate e soprattutto nelle qualifiche. Quarta pole-position in carriera per lui e l’intenzione è quella di replicare anche in corsa avendo a disposizione una monoposto estremamente equilibrata che lui sa sfruttare al meglio. Non sarà, dunque, semplice per Hamilton e Bottas contrastarlo ed è chiaro che molto dipenderà anche dalla ...

