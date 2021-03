Domenica Live | Paola Caruso svela com’è nata la storia col pugile Dario Socci e si commuove

(Di domenica 28 marzo 2021) Alcuni giorni fa l’ex Bonas di Avanti un Altroaveva fatto sapere tramite un’intervista di aver trovato finalmente l’amore. La bella bionda, anche ex naufraga dell’Isola dei famosi, reduce da due storie molto dolorose e tormentate, dopo due anni circa da single, aveva spiegato di essere finalmente di nuovo felice accanto a un uomo. E proprio nella puntata odierna diè stata ospite di Barbara D’Urso insieme al suo nuovo amore. Si tratta delprofessionista di origini campane. I due, seppur all’inizio della loro frequentazione, si sono mostrati molto felici e innamorati. Hanno raccontato come la loro relazione sia iniziata da un messaggio che ilaveva inviato su Instagram alla ...

Il Messaggero

Paola Caruso è intervenuta a Domenica Live ospite di Barbara D'Urso per presentare il suo nuovo fidanzato, dopo essere stata laciata dal padre di suo figlio.