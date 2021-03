Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2020-2021: vince Nika Kriznar, beffate Takanashi e Kramer (Di domenica 28 marzo 2021) Nika Kriznar vince per la prima volta la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile. A 21 anni, il suo successo arriva al termine di una stagione vibrante, finita però non nel modo giusto con la cancellazione della seconda serie a Chaikovsky che, stanti i risultati, le ha regalato la Sfera di Cristallo. La slovena è risultata la più solida in questa stagione: è stata l’unica a evitare quelle squalifiche che, alla lunga, sono costate sia a Sara Takanashi che a Marita Kramer il successo finale (per l’austriaca va anche detto che, al netto delle sette vittorie, è stato fatale il falso positivo di Rasnov che l’ha tenuta lontana dalla Romania). Ottava, anche con tanti problemi legati a Norvegia e Covid-19 come scusante per un rendimento ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021)per la prima volta ladeldicon gli sci. A 21 anni, il suo successo arriva al termine di una stagione vibrante, finita però non nel modo giusto con la cancellazione della seconda serie a Chaikovsky che, stanti i risultati, le ha regalato la Sfera di Cristallo. La slovena è risultata la più solida in questa stagione: è stata l’unica a evitare quelle squalifiche che, alla lunga, sono costate sia a Sarache a Maritail successo finale (per l’austriaca va anche detto che, al netto delle sette vittorie, è stato fatale il falso positivo di Rasnov che l’ha tenuta lontana dalla Romania). Ottava, anche con tanti problemi legati a Norvegia e Covid-19 come scusante per un rendimento ...

Advertising

OA_Sport : Classifica Coppa del Mondo salto di sci femminile 2020-2021: Nika Kriznar è la vincitrice - molly_dgh : @lyn_dgh sei proprio sicura di ciò che dici? Ahahah. io tutto bene, grazie, solo un po' giù per la classifica della coppa del quidditch! - DiscoveryAlps : A Madonna di Campiglio, nel penultimo giorno delle finali ISKF 2021 di sci alpinismo, è andata in scena la vertical… - IdeawebTV : Fondo: Alberto Piasco sempre in testa alla classifica Civili di Coppa Italia - _Furiaceca : @forumJuventus Tempo? Il tempo ormai è andato ora bisogna pensare di tenere la posizione in classifica nn farsi sup… -