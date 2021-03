Attenuare l' ergastolo per i “boss” potrebbe essere un passo falso

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 28 marzo 2021) A breve la Corte Costituzionale deciderà sul “fine pena mai” riservato agli ergastolani ostativi che non collaborano con la giustizia. Ritengo preliminarmente necessario spiegare cosa sia l’ostativo. È una pena irrogata per gli omicidi più gravi, per i reati di terrorismo, per le stragi, non soltanto per l’associazione di stampo mafioso. Si dice “ostativo” poiché è prevista una limitazione normativa. Il detenuto può accedere ai benefici interruttivi dell’, cioè a una liberazione anticipata, se collabora con la giustizia. È palese che questo tipo di, di fatto, non sia definitivo, tantomeno insuperabile. La legge pone una “condicio sine qua non”: la collaborazione con la giustizia. Collaborare però non vuol dire dissociarsi verbalmente. La collaborazione deveeffettiva e va intesa in ...