9-1-1 3 e 9-1-1 Lone Star mettono a rischio la vita di TK: anticipazioni 4 aprile (Di domenica 28 marzo 2021) 9-1-1 3 e 9-1-1 Lone Star tornano in onda anche la prossima settimana, il 4 aprile, con due nuovi episodi ad un passo dal finale che adesso è previsto proprio per il prossimo 11 aprile. Le storie dei loro personaggi continuano ad intrecciarsi e interessare il pubblico di Rai2 e lo stesso succederà domenica prossima, il 4 aprile, con Senza alcun poter, in cui Karen scopre che Hen è stata in un ristorante senza dirle nulla e che inoltre riceve chiamate sul cellulare da un’altra donna e quindi pensa di nuovo al tradimento. Dall’altra parte Athena continua a indagare su Jeffrey, che ormai si è dato alla fuga, mentre Michael, in ospedale per delle analisi, rimane intrappolato dentro a un ascensore che si blocca per via del blackout. Hen spiega a Karen che non la sta tradendo, la donna con la quale si sta ... Leggi su optimagazine (Di domenica 28 marzo 2021) 9-1-1 3 e 9-1-1tornano in onda anche la prossima settimana, il 4, con due nuovi episodi ad un passo dal finale che adesso è previsto proprio per il prossimo 11. Le storie dei loro personaggi continuano ad intrecciarsi e interessare il pubblico di Rai2 e lo stesso succederà domenica prossima, il 4, con Senza alcun poter, in cui Karen scopre che Hen è stata in un ristorante senza dirle nulla e che inoltre riceve chiamate sul cellulare da un’altra donna e quindi pensa di nuovo al tradimento. Dall’altra parte Athena continua a indagare su Jeffrey, che ormai si è dato alla fuga, mentre Michael, in ospedale per delle analisi, rimane intrappolato dentro a un ascensore che si blocca per via del blackout. Hen spiega a Karen che non la sta tradendo, la donna con la quale si sta ...

