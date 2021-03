Temptation Island, dopo vari tira e molla una coppia annuncia la rottura definitiva (Di sabato 27 marzo 2021) Temptation Island spesso unisce e spesso divide. Oggi, però, la relazione tra Jessica Battistello e Andrea Filomena è volta al capolinea, giungendo alla rottura definitiva. Era il 2019 quando Jessica e Andrea avevano partecipato al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. La coppia era giunta nel programma nel corso di una crisi, causata dall’annullamento improvviso del matrimonio per volontà di lei. Nel programma, Jessica si era avvicinata pericolosamente al tentatore Alessandro Zarino, lasciando sconcertato Andrea. Quest’ultimo quindi al falò di confronto decise di lasciare Jessica. Tuttavia, dopo alcuni mesi di silenzio, la coppia annunciò il ritorno di fiamma e Jessica tornò a convivere con Andrea ed il loro cane, Kira. Negli ultimi tempi, però, spesso si era ... Leggi su isaechia (Di sabato 27 marzo 2021)spesso unisce e spesso divide. Oggi, però, la relazione tra Jessica Battistello e Andrea Filomena è volta al capolinea, giungendo alla. Era il 2019 quando Jessica e Andrea avevano partecipato al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Laera giunta nel programma nel corso di una crisi, causata dall’annullamento improvviso del matrimonio per volontà di lei. Nel programma, Jessica si era avvicinata pericolosamente al tentatore Alessandro Zarino, lasciando sconcertato Andrea. Quest’ultimo quindi al falò di confronto decise di lasciare Jessica. Tuttavia,alcuni mesi di silenzio, laannunciò il ritorno di fiamma e Jessica tornò a convivere con Andrea ed il loro cane, Kira. Negli ultimi tempi, però, spesso si era ...

Advertising

IsaeChia : #TemptationIsland, dopo vari tira e molla una coppia annuncia la rottura definitiva - zazoomblog : Temptation Island Martina Sebastiani svela il nome che darà al suo bebè (e non mancano le critiche) - #Temptation… - IsaeChia : #TemptationIsland, #MartinaSebastiani svela il nome che darà al suo bebè (e non mancano le critiche) - Pugliaprovinci1 : @chiaraa08930562 Ripeto leva i parà occhi, stai parlando di una persona che ha lasciato ka madre di suo figlio per… - CEOofAOOO : @francescagiu00 Per motivi di studio e perché non ho più l’età (hahah), quest’anno mi sono ritrovata a guardarlo a… -