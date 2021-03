Shazam: Helen Mirren sarà la cattiva di turno (Di sabato 27 marzo 2021) Helen Mirren si unisce al DC Extended Universe per Shazam! Furia degli dei. Mirren interpreterà il cattivo Hespera, la figlia di Atlas, nel sequel di Shazam del 2019! Chi compone il cast di Shazam? di New Line e Warner Bros. Mirren si unisce alla nuova arrivata del franchise Rachel Zegler, la star dell’imminente West Side Story di Steven Spielberg. Fonti dicono che Mirren e Zegler interpreteranno sorelle che potrebbero essere o meno di cattive intenzioni. Lo Shazam! Il sequel vede ancora una volta Zachary Levi nei panni della versione adulta dell’adolescente Billy Batson (Asher Angel) che si trasforma in un supereroe. Produzione David F. Sandberg torna a dirigere da una sceneggiatura di Henry Gayden, con Peter Safran che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021)si unisce al DC Extended Universe per! Furia degli dei.interpreterà il cattivo Hespera, la figlia di Atlas, nel sequel didel 2019! Chi compone il cast di? di New Line e Warner Bros.si unisce alla nuova arrivata del franchise Rachel Zegler, la star dell’imminente West Side Story di Steven Spielberg. Fonti dicono chee Zegler interpreteranno sorelle che potrebbero essere o meno di cattive intenzioni. Lo! Il sequel vede ancora una volta Zachary Levi nei panni della versione adulta dell’adolescente Billy Batson (Asher Angel) che si trasforma in un supereroe. Produzione David F. Sandberg torna a dirigere da una sceneggiatura di Henry Gayden, con Peter Safran che ...

