Roma, viola il coprifuoco per rubare un SUV: viene beccato ma scatta l'inseguimento (Di sabato 27 marzo 2021) Nel pieno del coprifuoco della zona rossa, la scorsa serata, è stato beccato dai Carabinieri della Stazione Roma Centocelle un ladro d'auto professionista. Il malvivente in questione è un cittadino di origini serbe di 44 anni beccato dai miliari, impegnati nel controllo del territorio, mentre tentava di rubare un SUV. L'auto era parcheggiata in via Romolo Balzani e, appena si è visto scoperto dai militari, ha tentato di far perdere le proprie tracce dandosi alla fuga. I Carabinieri allora lo hanno inseguito, a piedi, per riuscire poi a bloccarlo in una via limitrofa. L'uomo è stato portato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo e sarà anche sanzionato per l'inosservanza delle norme anti-covid 19. su Il Corriere della Città.

