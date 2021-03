“Qualcosa di nuovo!”. Andrea Zelletta, svolta totale nella sua vita dopo il GF Vip: l’annuncio fa sognare i fan (Di sabato 27 marzo 2021) Andrea Zelletta è reduce dal ‘Grande Fratello Vip’, esperienza che gli ha permesso di aumentare ancora di più la sua notorietà. Adesso che il reality show è terminato, si sta guardando attorno e anzi avrebbe già capito il percorso professionale. L’ex gieffino ha infatti annunciato ai suoi fan una notizia meravigliosa e in tanti sono rimasti molto felici di questo annuncio. Ha parlato precisamente a ‘Rtl 102.5’ e ha svelato Qualcosa che finora aveva tenuto nascosto. Ma ora ha ‘vomitato’ tutto. In una recente intervista ha detto: “Tommaso ha fatto tantissimo, ma credo che negli ultimi due mesi e mezzo io sia riuscito a dare il meglio di me. Questo è il mio unico rimpianto”, infatti, Andrea Zelletta ha faticato ad esprimere la sua personalità. Tanto che è stato soprannominato dai suoi coinquilini ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 27 marzo 2021)è reduce dal ‘Grande Fratello Vip’, esperienza che gli ha permesso di aumentare ancora di più la sua notorietà. Adesso che il reality show è terminato, si sta guardando attorno e anzi avrebbe già capito il percorso professionale. L’ex gieffino ha infatti annunciato ai suoi fan una notizia meravigliosa e in tanti sono rimasti molto felici di questo annuncio. Ha parlato precisamente a ‘Rtl 102.5’ e ha svelatoche finora aveva tenuto nascosto. Ma ora ha ‘vomitato’ tutto. In una recente intervista ha detto: “Tommaso ha fatto tantissimo, ma credo che negli ultimi due mesi e mezzo io sia riuscito a dare il meglio di me. Questo è il mio unico rimpianto”, infatti,ha faticato ad esprimere la sua personalità. Tanto che è stato soprannominato dai suoi coinquilini ...

Advertising

Radio1Rai : 'La differenza tra il vecchio e il nuovo #governo? Si vede dal #condono. Mentre negli altri condoni lo Stato incass… - bbornandraisedd : se sto sveglia fino alle 3 e poi non suona una canzone nuova mi incazziiio ma se non sto sveglia e suona qualcosa di nuovo mi incazziiiio - Strill_it : Reggina, Baroni sta preparando qualcosa di nuovo? - mrbassetti : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la finta cupola dipinta in trompe-l'oeil tra il 1676-1678 da Andrea Pozzo nella chiesa di San Francesco Saver… - GiuseppeGp86g : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la finta cupola dipinta in trompe-l'oeil tra il 1676-1678 da Andrea Pozzo nella chiesa di San Francesco Saver… -