Prove Libere Bahrain | Vettel non è ancora al 100%

In occasione delle Prove Libere del Bahrain, Vettel non ha ancora messo in mostra tutte le potenzialità di Aston Martin. Il tedesco ha concluso la prima sessione 12° mentre si è classificato 14° nelle PL2. PL2 Bahrain, Bottas: "Vettura inguidabile" Prove Libere Bahrain: Vettel ha ancora bisogno di tempo? Il quattro volte campione del mondo, non ha ancora trovato il miglior feeling con la vettura di Aston Martin. In occasione dei test del Bahrain, l'ex pilota Ferrari, aveva effettuato solo 117 giri. Decisamente non abbastanza per trovare il giusto feeling con la vettura che ha riscontrato molti problemi di affidabilità. Vettel ha faticato molto ...

