PL2 Bahrain: Hamilton non soddisfatto del bilanciamento della W-12 (Di sabato 27 marzo 2021) Al termine delle PL2 del Bahrain, Hamilton ha espresso la sua insoddisfazione per il bilanciamento della W-12 Mercedes. La vettura ha risentito del forte vento del Sakhir e di un drastico calo di prestazioni nel finale di sessione. Prove libere 2 Gp Bahrain: Verstappen comanda, Norris non molla PL2 Bahrain: Hamilton fiducioso per la gara? Intervistato alla fine delle seconda sessione di libere, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, ha commentato così i risultati ottenuti dalla W-12: “Nei test avevamo avuto problemi di gomme e carico aerodinamico, che si è ridotto, il che ha portato ad un cambiamento del bilanciamento in generale. Non eravamo ovviamente contenti, però questo weekend pare che le cose vadano un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Al termine delle PL2 delha espresso la sua insoddisfazione per ilW-12 Mercedes. La vettura ha risentito del forte vento del Sakhir e di un drastico calo di prestazioni nel finale di sessione. Prove libere 2 Gp: Verstappen comanda, Norris non molla PL2fiducioso per la gara? Intervistato alla fine delle seconda sessione di libere, il sette volte campione del mondo Lewis, ha commentato così i risultati ottenuti dalla W-12: “Nei test avevamo avuto problemi di gomme e carico aerodinamico, che si è ridotto, il che ha portato ad un cambiamento delin generale. Non eravamo ovviamente contenti, però questo weekend pare che le cose vadano un ...

PL2 Bahrain: Raikkonen a muro durante la sessione

