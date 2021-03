Nicolato | “Ho visto attaccamento” Carnesecchi | “Possiamo giocarcela con chiunque”

(Di domenica 28 marzo 2021) Ai microfoni di Rai Sport, hanno commentato il pareggio dell’Italia Under 21 il tecnico Paoloe il protagonista, il portiere Marco. Questo il commento dell’allenatore: “Sono soddisfatto dei ragazzi, non avevo dubbi sulla loro prova. Abbiamo fatto una partita importante e sono contento di questo. Quello che è più importante è l’atteggiamento della squadra. L’amore che questi ragazzi hanno per la maglia azzurra conta di più del risultato. Hola voglia di confrontarsi con giocatori molto forti e grande impegno, che è una costante ormai da qualche anni. Le espulsioni? Non lo dovete chiedere a me, sono abbastanza tranquillo di solito. Mi sono sembrate decisioni esagerate”. Questo il commento di: “Uno 0-0 importante. Per come si era messa la partita, portare a casa il risultato era ...

Advertising

GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #ItaliaU21, #Nicolato: 'Ho visto voglia di andare oltre noi stessi. Espulsioni? Esagerate...' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #ItaliaU21, #Nicolato: 'Ho visto voglia di andare oltre noi stessi. Espulsioni? Esagerate...' - KevGori : @SciabolataFFP Nicolato che fa giocare l’u21 di Rimessa stile catenaccio, un calcio che andava di moda 20 anni fa e… - tuttoatalanta : Italia U.21, mister Nicolato: 'Sono soddisfatto, ho visto impegno e attaccamento alla maglia'… - cmdotcom : #ItaliaU21, #Nicolato: 'Ho visto voglia di andare oltre noi stessi. Espulsioni? Esagerate...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolato visto

Hola voglia di superarsi e di confrontarsi a testa alta con degli avversari di livello. Espulsioni? Mi è sembrata un po' esagerata come situazione", il commento a fine gara di. Il ...? "Perché siamo rimasti ancora in 9? Non dovete chiederlo a me - dice- , io sto in ... Houn buon atteggiamento, voglia di fare, l'amore per la maglia azzurra. Hola voglia di ...(ANSA) – ROMA, 27 MAR – “Sono soddisfatto per la prova dei ragazzi, non avevo dubbi sul loro atteggiamento. Abbiamo disputato una partita importante e sono contento di questo”. Così Paolo Nicolato, ai ..."Sono soddisfatto per la prova dei ragazzi, non avevo dubbi sul loro atteggiamento. Abbiamo disputato una partita importante e sono contento di questo". (ANSA) ...