NFL Draft 2021 – San Francisco acquisisce la 3a scelta assoluta (Di sabato 27 marzo 2021) I 49ers hanno annunciato una sorprendente mossa, in ottica Draft. Al termine di uno scambio con Miami, San Francisco acquisisce il diritto alla 3a scelta assoluta del 2021. Ai Dolphins sono andate la 12a scelta assoluta, una scelta al terzo giro per il 2022 e due prime scelte per il 2022 e il 2023. La franchigia della Florida ha, poi, scambiato la sua 12a scelta assoluta e la prima scelta del 2022 con gli Eagles, in cambio del diritto alla 6a scelta assoluta del 2021. San Francisco ha la 3a scelta assoluta: quale sarà la mossa dei 49ers? San Francisco passa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) I 49ers hanno annunciato una sorprendente mossa, in ottica. Al termine di uno scambio con Miami, Sanil diritto alla 3adel. Ai Dolphins sono andate la 12a, unaal terzo giro per il 2022 e due prime scelte per il 2022 e il 2023. La franchigia della Florida ha, poi, scambiato la sua 12ae la primadel 2022 con gli Eagles, in cambio del diritto alla 6adel. Sanha la 3a: quale sarà la mossa dei 49ers? Sanpassa ...

