Nervosismo e maturità con la Spagna Questa Under 21 a due facce è ancora dentro agli Europei

Leggi su sportface

(Di domenica 28 marzo 2021). Due parole spesso in antitesi, ma da-Italia emerge proprio questo. Il tutto e il contrario di tutto al termine di uno 0-0 contro i fenomeni iberici che ci mantiene pienamente in corsa per il passaggio del turno. Il bicchiere mezzo pieno sta nel risultato, che ci consente di avere il destino nelle proprie mani (basterà vincere contro la Slovenia, o addirittura un pareggio se si concretizzeranno alcuni risultati) e che ci riconsegna una Nazionale capace di soffrire contro avversari tecnicamente più forti e con un gioco, seppur non spumeggiante, di certo organizzato. Allo stesso tempo, però, non si può tacere del grandedegli azzurrini, che anche stavolta chiudono in nove. Dopo le espulsioni di Tonali (stangata, gironi deglifiniti) e Marchizza all’esordio ...