Nazionale: aggiornamenti sulle condizioni di Chiellini, Berardi e Caputo (Di sabato 27 marzo 2021) Sono i tre i giocatori che non hanno preso parte alla trasferta della Nazionale a Sofia. SI tratta di Giorgio Chiellini, Francesco Caputo e Domenico Berardi. I tre hanno già fatto ritorno presso i propri club. Per quanto riguarda il capitano bianconero la decisione è stata persa a scopo precauzionale dopo un affaticamento rimediato negli ultimi giorni. Per quanto riguarda Caputo è stato riscontrato un lieve riacutizzarsi della pubalgia accusata negli ultimi mesi mentre Berardi, uscito acciaccato dal match contro l'Irlanda, ieri era abbastanza dolorante.

