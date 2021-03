Napoli | vittima di una rapina | insegue i suoi rapinatori | li travolge e li uccide

(Di sabato 27 marzo 2021) Un 25enne incensurato è stato minacciato con la pistola da duetori che lo hanno avvicinato in scooter mentre lui viaggiava sulla sua auto. Lo hanno costretto a dar loro il Rolex e sono fuggiti. Ma lui li ha inseguiti e speronati con la sua auto. I due sono stati sbalzati dallo scooter e sono finiti sull’asfalto, morendo sul colpo. I duetori, di 37 e 29 anni, erano due pregiudicati già noti alle forze dell’ordine per altre rapine e furti. Il 25enne si è presentato in caserma e ha raccontato la sua versione dei fatti, che coincide con quella di alcuni testimoni che hanno assistito alla. L’intenzione del giovane non era forse quella dirli ma solo di fermarli, ma tutto questo resta ancora da accertare. La cosa certa è che l’auto è passata sopra i duetori, che a ...

... una corsa ad alta velocità tra Marano e Villaricca, in provincia di. Li raggiunge e li sperona. L'impatto è violento, i due malviventi muoiono sul colpo. Poi la, Giusepe G., si ...E' accaduto in provincia di. Ladella rapina si presenta in caserma e racconta tutto, indagini ancora in ...