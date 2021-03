MotoGP, pole straordinaria di Francesco Bagnaia a Losail! Ottimo quarto Valentino Rossi! (Di sabato 27 marzo 2021) Francesco Bagnaia comincia col botto la sua avventura nel team ufficiale della Ducati e conquista una strepitosa pole position a Losail, sede del Gran Premio del Qatar 2021 di MotoGP. Per il 24enne piemontese si tratta della prima affermazione della carriera in top class, l’ottava complessiva nel Motomondiale considerando anche Moto3 e Moto2. “Pecco” si è inventato un giro stellare, sbriciolando il precedente record del circuito e diventando il primo pilota a scendere sotto il muro dell’1’53” in Qatar, con un clamoroso 1’52?772 che gli è valso la pole. 266 millesimi di ritardo per il primo degli inseguitori, il francese Fabio Quartararo, autore di un Q2 di altissimo livello e capace di precedere di 50 millesimi il nuovo compagno di squadra spagnolo Maverick Viñales con l’altra Yamaha Factory. Seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021)comincia col botto la sua avventura nel team ufficiale della Ducati e conquista una strepitosaposition a Losail, sede del Gran Premio del Qatar 2021 di. Per il 24enne piemontese si tratta della prima affermazione della carriera in top class, l’ottava complessiva nel Motomondiale considerando anche Moto3 e Moto2. “Pecco” si è inventato un giro stellare, sbriciolando il precedente record del circuito e diventando il primo pilota a scendere sotto il muro dell’1’53” in Qatar, con un clamoroso 1’52?772 che gli è valso la. 266 millesimi di ritardo per il primo degli inseguitori, il francese Fabio Quartararo, autore di un Q2 di altissimo livello e capace di precedere di 50 millesimi il nuovo compagno di squadra spagnolo Maverick Viñales con l’altra Yamaha Factory. Seconda ...

