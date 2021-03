Marano, uccide i suoi rapinatori: ora è indagato per omicidio volontario (Di sabato 27 marzo 2021) È indagato per omicidio volontario il 26enne G.G. che ieri ha inseguito e travolto i due rapinatori di Sant’Antimo che all’altezza di via Antica Consolare Campana, a Marano di Napoli, gli hanno puntato contro una pistola e portato via il Rolex in sella a uno scooter. Il giovane, interrogato dal pm di Napoli Nord Paolo Martinelli, non ha però confermato la ricostruzione fatta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 27 marzo 2021) Èperil 26enne G.G. che ieri ha inseguito e travolto i duedi Sant’Antimo che all’altezza di via Antica Consolare Campana, adi Napoli, gli hanno puntato contro una pistola e portato via il Rolex in sella a uno scooter. Il giovane, interrogato dal pm di Napoli Nord Paolo Martinelli, non ha però confermato la ricostruzione fatta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

