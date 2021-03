Mancini “Non sarà facile, Bulgaria più tecnica dell’Irlanda del Nord” (Di sabato 27 marzo 2021) SOFIA (Bulgaria) (ITALPRESS) – “Faremo sicuramente dei cambi, non sappiamo quanti perchè dovremo valutare le condizioni dei ragazzi tra oggi e domani, non so se saranno 4-5, ma sicuramente qualche cambio lo faremo”. Così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, in conferenza stampa alla vigilia di Bulgaria-Italia, seconda gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. “Credo che tutte le partite siano difficili e vadano affrontate con la massima attenzione, la Bulgaria ha sempre avuto ottimi giocatori e li ha anche adesso, non sarà facile, ma siamo qui per vincere la partita. Affrontiamo una squadra diversa dall’Irlanda, magari meno fisica, ma più tecnica”, ha spiegato Mancini. Nella gara d’esordio la nazionale bulgara ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) SOFIA () (ITALPRESS) – “Faremo sicuramente dei cambi, non sappiamo quanti perchè dovremo valutare le condizioni dei ragazzi tra oggi e domani, non so se saranno 4-5, ma sicuramente qualche cambio lo faremo”. Così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto, in conferenza stampa alla vigilia di-Italia, seconda gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. “Credo che tutte le partite siano difficili e vadano affrontate con la massima attenzione, laha sempre avuto ottimi giocatori e li ha anche adesso, non, ma siamo qui per vincere la partita. Affrontiamo una squadra diversa dall’Irlanda, magari meno fisica, ma più”, ha spiegato. Nella gara d’esordio la nazionale bulgara ha ...

Advertising

romeoagresti : Capitolo #Chiellini: considerato che non avrebbe giocato due gare di fila, e che la terza sfida sarà utile per test… - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ??? #Mancini: 'Importante vittoria nel giorno di una tragedia immane, che ha portato via un ragazzo giovane… - AleAntinelli : Roberto #Mancini @RaiSport “Se l’Europeo non dovesse essere giocato a Roma sarebbe una delusione enorme. L’Italia… - MattiaGiovi : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ??? #Mancini: 'Se l'Italia non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. Questa è una delle… - Elisaerre19 : RT @romeoagresti: Capitolo #Chiellini: considerato che non avrebbe giocato due gare di fila, e che la terza sfida sarà utile per testare al… -