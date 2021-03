Lucilla Agosti | vita privata e curiosità dall’attrice | speaker e scrittrice

(Di sabato 27 marzo 2021)è una mamma, attrice, conduttrice, presentatrice radiofonica, e adesso diventa anche. La presentatrice ha 42 anni, sarà ospite di Verissimo Sabato 27 Marzo, parlerà della sua, dei suoi tre figli, Cleo di 10 anni, Diego di 7 anni e Alma di 3 anni. Da sempre è innamorata del suo compagno Andrea Romiti, è un’artista a 360° il 23 Marzo ha pubblicato il suo primo libro intitolato “Se esplodi fallo piano”. Nel suo libro racconta diverse vicende di coppia e soprattutto di alcuni stereotipi nei quali è possibile identificarsi, i suoi pensieri più intimi e veri vengono espressi tramite Carla, la madre di due figli e compagna didel complicato Filippo.deciderà di prendere in mano la sua ...

Cleo, Diego e Alma Romiti s ono i figli della conduttrice televisiva, oggi ospite di Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo . La simpaticissima speaker radiofonica vive un'appagante storia d'amore con Andrea Romiti, un esperto di finanza. I due ...Andrea Romiti, compagno/ "Lui è la mia roccia e in questi anni.." Gerry Scotti: "Da Edoardo mi aspetto nipotini multipli" Questo pomeriggio, Gerry Scotti sarà ospite a Verissimo per ...Vita privata di Lucilla Agosti, chi è: quanti anni ha, quanto è alta e quanto pesa. Chi è il marito-compagno, quanti figli ha ...Lucilla Agosti è una celebre attrice e conduttrice, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita ...