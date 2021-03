LIVE Ginnastica artistica | Serie A in DIRETTA | la gara entra nel vivo Tocca a Bollate | attesa per Mori e Civitavecchia

(Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 Novel 12.200. TERMINA LA PRIMA SUDDIVISIONE. A breve la classifica parziale, intanto si scaldano le ragazze inserite nella seconda suddivisione. 15.59 Manca la trave di Novel pe chiudere la prima rotazione. Trieste ha già potato a casa 12.300 di Usoni e 12.250 di Ugrin. 15.58 Lodi alle parallele: 11.950 di Stagni, 11.850 di Uggeri, 11.650 di Paganelli. 15.56 Lecco termina la suacol buon volteggio di Bucciarelli (13.550). 15.50 Prosegue lacon la trave di Usoni (12.300), le parallele di Uggeri (11.850) e il volteggio di Bucciarelli (13.550). 15.42 Ora Trieste alla trave, Lodi alle parallele, Lecco al volteggio. 15.40 CONCLUSA LA TERZA ROTAZIONE DELLA PRIMA SUDDIVISIONE.81 Trieste sempre al comando con 111.650, più attardate Fanfulla ...

Come nel weekend scorso, in gara anche la cusina. Al Palacannizzaro, sempre sabato, si disputa il campionato individuale Silver LC che vedrà impegnata la cusina Sofia Scilletta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 La gara inizierà alle ore 14.30 al PalaEstra di Siena. Si torna in pedana a tre settimane di distanza dall'apertura di Ancona. 14.00 Buongiorno e benven ... Oggi sabato 27 marzo (ore 14.30) si disputa la seconda tappa della Serie A 2021 di ginnastica artistica. Il PalaEstra di Siena farà da cornice all'appuntamento di mezzo del massimo campionato italiano ...