Italia chiusa un altro mese: col Dpcm Draghi dal 7 aprile nessuna riapertura (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar – nessuna delle riaperture evocate dai governatori e dai ministri del centro destra è stata recepita da Draghi nel nuovo Dpcm: dal 7 aprile l’Italia rimane chiusa per un altro mese. Le Regioni restano in fascia arancione o rossa. Ponti del 25 aprile e 1 maggio “blindati”. Il nuovo Dpcm Draghi ci “blinda” per un altro mese Queste le decisioni dell cabina di regia convocata dal presidente del consiglio Mario Draghi per studiare le misure per contenere il Covid-19. Il nuovo Dpcm in vigore dal 7 aprile. Lunedì alle 17 i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Mariastella Gelmini ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 27 mar –delle riaperture evocate dai governatori e dai ministri del centro destra è stata recepita danel nuovo: dal 7l’rimaneper un. Le Regioni restano in fascia arancione o rossa. Ponti del 25e 1 maggio “blindati”. Il nuovoci “blinda” per unQueste le decisioni dell cabina di regia convocata dal presidente del consiglio Marioper studiare le misure per contenere il Covid-19. Il nuovoin vigore dal 7. Lunedì alle 17 i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Mariastella Gelmini ...

