Il Cts è ottimista: "Contagi in calo". Ora Draghi pensa alla fine del lockdown già a metà aprile (Di sabato 27 marzo 2021) I giornali di oggi parlano di una sconfitta di Matteo Salvini sul fronte del lockdown, stoppato da quella frase di Mario Draghi: "Contano solo i dati sui Contagi". In realtà, secondo quanto riportano le indiscrezioni di questa mattina, il premier non sarebbe affatto intenzionato a mantenere una linea dura sulla chiusura, anche alla luce dell'ottimismo dei tecnici. "La curva dei Contagi è in discesa, ma non si può aprire tutto. L'estate sarà più libera", dice oggi Silvio Brusaferro presidente dell'Istituto superiore di sanità, portavoce del Comitato tecnico scientifico (Cts) in una intervista al Corriere della Sera in cui spiega che "abbiamo guadagnato uno spazio per riaprire qualcosa ed è la scuola. Continuiamo così per guadagnare altri spazi". Il check out a metà ...

