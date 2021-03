Highlights e gol Cavese-Catania 0-2 | Serie C 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 27 marzo 2021) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per la trentatreesima giornata di. Al Simonetta Lamberti successo fondamentale per gli etnei che con il cambio di allenatore in panchina sembrano ormai essersi risollevati e in grado di difendere una buona posizione in griglia playoff. In alto le immagini salienti. SportFace.