Forte scossa di terremoto nel Sud Italia | avvertita distintamente a Napoli

Advertising

emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - repubblica : ?? Terremoto, una forte scossa in Adriatico e' stata avvertita in diverse regioni italiane, dall'Abruzzo alla Puglia… - fanpage : ??ULTIM'ORA, forte scossa di terremoto avvertita in gran parte del Centro-Sud - hznll28 : RT @perchetendenza: #Terremoto: Perché alle ore 14:47 una forte scossa di magnitudo compresa tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel Mar Adria… - romatoday : Terremoto, forte scossa nell'Adriatico: avvertita anche a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Forte scossa

'Larisulta avvertita dalla popolazione - sottolinea in un tweet il Dipartimento della Protezione Civile - La sala situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul ...Diverse telefonate sono giunte ai vigili del fuoco di Foggia e alla centrale della Protezione civile della Puglia a Bari Palese per segnalare ladi terremoto ma finora, come riferiscono ...Diverse telefonate sono giunte ai vigili del fuoco di Foggia e alla centrale della Protezione civile della Puglia a Bari Palese per segnalare la forte scossa di terremoto ma finora, come riferiscono ...Sequenza di scosse di terremoto registrate in Adriatico dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcnologia), con epicentro in mare aperto, a 10 chilometri di profondità. La piu forte è delle 14.