Fedez – Chiara Ferragni | “Mia moglie vuole un push-present | lascio decidere alla Piattaforma Rousseau”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 marzo 2021) Dopo il parto della piccola Vittoria,è tornata stabilmente a casa dove ad attenderla c’erano il maritoe soprattutto il primogenito Leone, comprensibilmente geloso della new entry. A testimoniarlo è lo stessosul proprio profilo Instagram con alcuni esilaranti video che lo ritraggono seduto sul water mentre chiacchiera con Leone. “Hai deciso di osservarmi mentre sono sul water? Mi tieni compagnia?” chiede il papà al figlio. “Sì“, risponde dolcemente Leo. A quel punto il bimbo esclama: “La sorellinala mia pappa… me larubare“. “È iniziata la trattativa Lello-Vitto. Tutto questo mentre sono seduto sul water, luogo che diventa ufficialmente sede delle questioni diplomatiche in casa Ferragnez“, scrive divertito. Non è mancato ...